Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров и Маас обсудили урегулирование в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Германии Хайко Маасом "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности урегулирование в Сирии в контексте итогов прошедшей в четверг в Сочи встречи глав стран-гарантов астанинского процесса, сообщил МИД РФ.
Стороны также коснулись ситуации на Украине.
"В ходе обмена мнениями по актуальной международной тематике акцент был сделан на политическом урегулировании конфликта в Сирии в контексте итогов сочинского саммита Астанинского формата 14 февраля с.г., а также кризисе на Украине", — говорится в сообщении ведомства.
В четверг президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Политика , Африка , Хасан Роухани , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Германия , Сирия , Сочи
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение