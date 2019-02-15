Лавров и Маас обсудили урегулирование в Сирии 

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Германии Хайко Маасом "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности урегулирование в Сирии в контексте итогов прошедшей в четверг в Сочи встречи глав стран-гарантов астанинского процесса, сообщил МИД РФ.
Стороны также коснулись ситуации на Украине.
"В ходе обмена мнениями по актуальной международной тематике акцент был сделан на политическом урегулировании конфликта в Сирии в контексте итогов сочинского саммита Астанинского формата 14 февраля с.г., а также кризисе на Украине", — говорится в сообщении ведомства.
В четверг президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели в Сочи четвертую трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.