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Российский министр сравнил себя с занозой 

Lenta.ru + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин сравнил себя с занозой для всех остальных министерств в правительстве. Такое признание глава Минэкономразвития сделал в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», передает РИА Новости.
«Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», — заявил министр.
В ходе программы Орешкин вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым обсуждали работу правительства по вопросам структурных проблем. Орешкин несколько раз похвастался, что его ведомство выводит целые институты из зоны комфорта: от министерств до губернаторов и целых регионов. Министр убежден, что без этого невозможно двигаться вперед и демонстрировать экономический рост.
«Экономический рост, как и любое движение вперед — это всегда выход из зоны комфорта. Поэтому наша совместная задача — выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед», — заявил министр.
Ранее Орешкин признался, что экономический рост в России в ближайшие годы будет только снижаться, а рекордный уровень роста ВВП в 2018 году — это «разовая история».
Ведомство Орешкина регулярно находится под давлением и критикой. В частности, экономический рост, о котором заявлял министр, раскритиковали за методику подсчета. Аналитики сходятся во мнении, что его попросту «нарисовали», что косвенно подтвердили даже в Банке России.
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Политика , Экономика , Максим Решетников , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости
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