Российский министр сравнил себя с занозой

«Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», — заявил министр.

В ходе программы Орешкин вместе с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым обсуждали работу правительства по вопросам структурных проблем. Орешкин несколько раз похвастался, что его ведомство выводит целые институты из зоны комфорта: от министерств до губернаторов и целых регионов. Министр убежден, что без этого невозможно двигаться вперед и демонстрировать экономический рост.

«Экономический рост, как и любое движение вперед — это всегда выход из зоны комфорта. Поэтому наша совместная задача — выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед», — заявил министр.

Ранее Орешкин признался, что экономический рост в России в ближайшие годы будет только снижаться, а рекордный уровень роста ВВП в 2018 году — это «разовая история».