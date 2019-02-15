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Путин положительно оценил переговоры с Лукашенко 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
После трехдневных переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который все это время находился в Сочи, Владимир Путин отметил, что "работа у нас получилась".
Российский президент также сказал, что хотел дать возможность своему коллеге не только поработать, но и отдохнуть, "покататься на склонах и, может быть, поиграть в хоккей".
Сам Лукашенко рассказал журналистам, что за все эти дни ни разу не прозвучало слово "налоговый маневр".
"Как будто это важнейшая проблема в отношениях Беларуси и России. Она действительно существует, но я вам исключительно искренне и честно говорю: мы, по-моему, даже это слово не промолвили за эти три дня", — сказал президент Беларуси.
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Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сочи
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