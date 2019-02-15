Путин положительно оценил переговоры с Лукашенко

Российский президент также сказал, что хотел дать возможность своему коллеге не только поработать, но и отдохнуть, "покататься на склонах и, может быть, поиграть в хоккей".

Сам Лукашенко рассказал журналистам, что за все эти дни ни разу не прозвучало слово "налоговый маневр".