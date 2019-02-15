Лидеров преступных группировок, возможно, будут сажать за один лишь факт такого лидерства. Соответствующий закон могут принять уже в марте, сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Поправки, которые позволят сажать воров в законе и участников преступных сходок, внес Владимир Путин. Сейчас лидеров ОПГ наказывают, лишь если они сами совершали преступление — по 210-й статье («организация преступного сообщества или участие в нем»). Им грозит наказание вплоть до пожизненного.
Теперь предлагается наказывать за сам факт лидерства и за участие в криминальных сходках. Поправки предусматривают до 15 лет лишения свободы. Плюс подсудимого обяжут выплатить штраф до 5 млн рублей.
Председатель президиума Межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и Человек» Владимир Жеребёнков считает, что пока для принятия таких поправок много пробелов в судебной терминологии:
«Человек, может быть, в отставку ушел, то есть был вором в законе. Его можно привлечь к ответственности. Более того, нет тяжких последствий, принципы вины не установлены. Любое наказание должно быть за деяние, либо бездействие, которое принесло преступный результат. В данном случае, если человек занимает в иерархии определенное положение, но не совершает преступных действий, уже понесет уголовную ответственность. То есть это может привести к произволу со стороны правоохранительных органов. Можно это лицо привлекать, а может быть, он уже десять лет вообще не имеет отношения к этому, но добился авторитета. А почему говорят «авторитетный товарищ»? Очень сложно эту грань найти. Ее надо конкретизировать, каким-то образом определить, за что именно. Что он способствует, принимает участие в каких-то действиях, финансирует, опыт передает».
Случаи, когда 210-ю статью вменяют как довесок к другим обвинениям, не редкость. Так произошло с братьями Магомедовыми и экс-главой Коми Вячеславом Гайзером.
Одно из последних громких разбирательств о связи с ОПГ — это дело Арашуковых. Советника главы «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у «Газпрома». Его сыну, сенатору Рауфу Арашукову, помимо двух убийств и хищения газа у «Газпрома», также вменяется создание преступной организации.
Могло ли дело Арашуковых стать поводом для расширения действующих норм? Мнение адвоката Московской коллегии адвокатов Алексея Мельникова:
«Появление этих дел провоцирует, чтобы их было больше. Дело Магомедовых, сенатора Арашукова и его отца, а также иных членов их как бы преступного сообщества может быть причиной, почему сейчас к этому привлечено общественное внимание и внимание государства, я бы так сказал. Само государство вдруг осознало, что это важно и нужно, так ему кажется, расширять. Однако я подчеркну, закон в этой части, может быть, и несовершенен, но в данном случае это проблема квалификации. Существует во всем мире, в Италии той же, которая была пионером в борьбе с организованной преступностью. Эта проблема есть, но когда мы пытаемся ее решить какими-то своими суверенными методами, это всегда вызывает у меня чувство, что мы идем не той дорогой. Я рассматриваю эти изменения в 210-ю, скорее, как политико-юридический сигнал, что эту статью можно и нужно применять чаще. Если 210-ю применять не для тех целей, как во всем мире, то есть для борьбы именно с организованной преступностью, а видеть организованную преступность во всех случаях, когда больше двух человек о чем-то договорились, даже, возможно, о совершении преступления, получится, что будем применять тяжелое оружие для стрельбы по воробьям. Это в лучшем случае. В худшем случае преступные сообщества будут усматриваться следствием там, где их просто нет».
Совет Госдумы в приоритетном порядке изучит поправки к закону об ОПГ 18 февраля. Инициативу уже поддержали в правительстве и в Верховном суде.