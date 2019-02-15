Почему в России хотят изменить законодательство в отношении ОПГ?

Павел Крашенинников. Лидеров преступных группировок, возможно, будут сажать за один лишь факт такого лидерства. Соответствующий закон могут принять уже в марте, сообщил депутат Госдумы

Поправки, которые позволят сажать воров в законе и участников преступных сходок, внес Владимир Путин . Сейчас лидеров ОПГ наказывают, лишь если они сами совершали преступление — по 210-й статье («организация преступного сообщества или участие в нем»). Им грозит наказание вплоть до пожизненного.

Теперь предлагается наказывать за сам факт лидерства и за участие в криминальных сходках. Поправки предусматривают до 15 лет лишения свободы. Плюс подсудимого обяжут выплатить штраф до 5 млн рублей.

Председатель президиума Межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и Человек» Владимир Жеребёнков считает, что пока для принятия таких поправок много пробелов в судебной терминологии:

«Человек, может быть, в отставку ушел, то есть был вором в законе. Его можно привлечь к ответственности. Более того, нет тяжких последствий, принципы вины не установлены. Любое наказание должно быть за деяние, либо бездействие, которое принесло преступный результат. В данном случае, если человек занимает в иерархии определенное положение, но не совершает преступных действий, уже понесет уголовную ответственность. То есть это может привести к произволу со стороны правоохранительных органов. Можно это лицо привлекать, а может быть, он уже десять лет вообще не имеет отношения к этому, но добился авторитета. А почему говорят «авторитетный товарищ»? Очень сложно эту грань найти. Ее надо конкретизировать, каким-то образом определить, за что именно. Что он способствует, принимает участие в каких-то действиях, финансирует, опыт передает».

Случаи, когда 210-ю статью вменяют как довесок к другим обвинениям, не редкость. Так произошло с братьями Магомедовыми и экс-главой Коми Вячеславом Гайзером

Одно из последних громких разбирательств о связи с ОПГ — это дело Арашуковых. Советника главы «Газпром Межрегионгаз» Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у «Газпрома» . Его сыну, сенатору Рауфу Арашукову, помимо двух убийств и хищения газа у «Газпрома», также вменяется создание преступной организации.

Могло ли дело Арашуковых стать поводом для расширения действующих норм? Мнение адвоката Московской коллегии адвокатов Алексея Мельникова

«Появление этих дел провоцирует, чтобы их было больше. Дело Магомедовых, сенатора Арашукова и его отца, а также иных членов их как бы преступного сообщества может быть причиной, почему сейчас к этому привлечено общественное внимание и внимание государства, я бы так сказал. Само государство вдруг осознало, что это важно и нужно, так ему кажется, расширять. Однако я подчеркну, закон в этой части, может быть, и несовершенен, но в данном случае это проблема квалификации. Существует во всем мире, в Италии той же, которая была пионером в борьбе с организованной преступностью. Эта проблема есть, но когда мы пытаемся ее решить какими-то своими суверенными методами, это всегда вызывает у меня чувство, что мы идем не той дорогой. Я рассматриваю эти изменения в 210-ю, скорее, как политико-юридический сигнал, что эту статью можно и нужно применять чаще. Если 210-ю применять не для тех целей, как во всем мире, то есть для борьбы именно с организованной преступностью, а видеть организованную преступность во всех случаях, когда больше двух человек о чем-то договорились, даже, возможно, о совершении преступления, получится, что будем применять тяжелое оружие для стрельбы по воробьям. Это в лучшем случае. В худшем случае преступные сообщества будут усматриваться следствием там, где их просто нет».

Совет Госдумы в приоритетном порядке изучит поправки к закону об ОПГ 18 февраля. Инициативу уже поддержали в правительстве и в Верховном суде.