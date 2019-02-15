Путин поручил создать военно‐строительную компанию 

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в интересах вооруженных сил публично-правовую компанию в сфере строительства. Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов, сообщил «Интерфакс».
«Такие указания верховным [главнокомандующим] даны», — сказал Борисов.
Ранее газета «Коммерсант» написала, что Минобороны РФ в ближайшее время начнет осуществлять крупную реформу в военно-строительной отрасли.
По информации издания, компания, создание которой одобрил президент, должна прийти на смену восьми военным ФГУПам и трем АО. Там образом будет исключена «коммерческая составляющая в деятельности единственного исполнителя».