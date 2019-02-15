Путин поручил создать военно‐строительную компанию

«Такие указания верховным [главнокомандующим] даны», — сказал Борисов.

По информации издания, компания, создание которой одобрил президент, должна прийти на смену восьми военным ФГУПам и трем АО. Там образом будет исключена «коммерческая составляющая в деятельности единственного исполнителя».