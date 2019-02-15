Лукашенко перебил Путина перед журналистами

В ходе подхода к прессе президентам задали вопрос о возможной интеграции

В обсуждениях приняли участие министры спорта, культуры, образования и науки двух государств. Основное внимание уделили укреплению сотрудничества в гуманитарной сфере и реализации совместных проектов в области строительства культурных, образовательных и спортивных объектов. В ходе подхода к прессе президентам задали вопрос о возможной интеграции.

"Полностью независимых государств в мире просто не существует", — сказал Путин. В это время его перебил Лукашенко: "А я добавил сразу: даже Россия".

"Все, хоть большие и малые страны. Современный мир — это мир взаимозависимостей. Посмотрите, что происходит в Западной Европе. Там Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный совет СССР в своё время принимал таких решений для союзных республик", — отметил президент.

Мы готовы настолько идти далеко в единении наших усилий, государств и народов. Насколько вы готовы? Слушайте, мы можем и завтра объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы россияне и белорусы? Надо адресовать вопрос к себе", — заявил Лукашенко.

Перед совещанием Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели ряд объектов центра "Сириус". Главы государств посетили лабораторные занятия по генетической инженерии, которые входят в новую научную программу комплекса. Также лидерам стран представили уникальную отечественную систему хоккейной аналитики "Айсберг". В ней используются технологии искусственного интеллекта. Система собирает данные по матчу и помогает выявлять лучших спортсменов.