Песков заявил о неизменности позиции России по делу Скрипалей

Сообщения о третьем подозреваемом в деле Скрипалей не меняют подход России к ситуации, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

«Вы знаете, точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется. Ничего здесь не меняется, наш подход остаётся прежним», — сказал Песков.

Он также заявлял, что в Кремле сомневаются в достоверности публикаций о якобы третьем участнике попытки отравления в Солсбери.

Ранее The Daily Telegraph написала, что якобы третий россиянин, связанный с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может находиться на территории Великобритании. По информации газеты, подозреваемого якобы зовут Сергей Федотов.

До этого прокуратура Великобритании назвала имена якобы подозреваемых в отравлении Скрипалей. По версии Лондона, покушение якобы совершили граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.

Позднее в интервью RT и Sputnik они сообщили, что ездили в Солсбери как туристы, а к спецслужбам никакого отношения не имеют.

4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок».

Президент России Владимир Путин отмечал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться в 20 странах мира.