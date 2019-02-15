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Песков заявил о неизменности позиции России по делу Скрипалей 

Парламентская газета + ещё 30 30 минут назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Сообщения о третьем подозреваемом в деле Скрипалей не меняют подход России к ситуации, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».
«Вы знаете, точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется. Ничего здесь не меняется, наш подход остаётся прежним», — сказал Песков.
Он также заявлял, что в Кремле сомневаются в достоверности публикаций о якобы третьем участнике попытки отравления в Солсбери.
Ранее The Daily Telegraph написала, что якобы третий россиянин, связанный с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, может находиться на территории Великобритании. По информации газеты, подозреваемого якобы зовут Сергей Федотов.
До этого прокуратура Великобритании назвала имена якобы подозреваемых в отравлении Скрипалей. По версии Лондона, покушение якобы совершили граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.
Позднее в интервью RT и Sputnik они сообщили, что ездили в Солсбери как туристы, а к спецслужбам никакого отношения не имеют.
4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок».
Президент России Владимир Путин отмечал, что похожие на «Новичок» отравляющие вещества могут производиться в 20 странах мира.
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