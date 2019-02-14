На встрече Путина и Роухани возникли проблемы

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Во Внуково столкнулись два самолета

В начале встречи Путина и Роухани возникли проблемы с системой перевода 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Встреча президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Роухани не могла начаться сразу из-за неработающей системы перевода.
Глава государства принял Роухани на полях трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран по сирийской проблематике.
Путин начал беседу с президентом Роухани с соболезнований в связи с терактами в Иране, но тут же по выражению лиц и жестов иранской делегации понял, что перевод его речи не осуществляется.
"Нет перевода?" — поинтересовался Путин.
В ответ он получил недоуменное кивание членов иранской делегации, представители которой попытались самостоятельно разрешить возникшую техническую проблему. Пауза растянулась практически на полторы минуты, при этом Путин продолжал интересоваться, удалось ли им услышать перевод.
"Идет перевод? Нет?" — настаивал российский лидер.
Но в итоге неполадку удалось устранить, и стороны смогли благополучно приступить к переговорам.
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Комментарии20
Политика , Видео , Хасан Роухани , Владимир Путин
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