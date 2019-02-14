На встрече Путина и Роухани возникли проблемы

В начале встречи Путина и Роухани возникли проблемы с системой перевода

Глава государства принял Роухани на полях трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран по сирийской проблематике.

Путин начал беседу с президентом Роухани с соболезнований в связи с терактами в Иране, но тут же по выражению лиц и жестов иранской делегации понял, что перевод его речи не осуществляется.

"Нет перевода?" — поинтересовался Путин.

В ответ он получил недоуменное кивание членов иранской делегации, представители которой попытались самостоятельно разрешить возникшую техническую проблему. Пауза растянулась практически на полторы минуты, при этом Путин продолжал интересоваться, удалось ли им услышать перевод.

"Идет перевод? Нет?" — настаивал российский лидер.

Но в итоге неполадку удалось устранить, и стороны смогли благополучно приступить к переговорам.