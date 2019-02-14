Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева в бизнес-джете под Кадышеву 

Lenta.ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего зазорного в отдыхе бывших чиновников российского правительства в неформальной обстановке. Так он прокомментировал появившееся в сети видео с выпивающими в бизнес-джете экс-госслужащими, передает «Интерфакс».
«Главное, чтобы при этом не нарушать никаких правил», — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что в администрации президента также есть традиция совместного отдыха.
Выяснением обстоятельств публикации ролика, по словам Пескова, Кремль заниматься не намерен.
Поющие на борту самолета Дворкович и Ткачев попали на видео
Видео появилось 13 февраля в Telegram-канале «Знахарь». На нем запечатлены бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев, бывший пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова и Марина Ентальцева, которая в ноябре прошлого года покинула пост руководителя протокола премьер-министра. Сидя вместе в бизнес-джете, они пьют вино и некие крепкие алкогольные напитки, напевая песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». В конце ролика компания поднимает тост за «Аркадия Владимировича и Александра Николаевича, наше аграрное лобби».
Дворкович и Ткачев покинули правительство России в мае прошлого года в результате перестановок в кабинете министров. После этого Дворкович стал сопредседателем фонда «Сколково» и президентом Международной шахматной федерации. Ткачев, как писал «РБК Краснодар», возглавил директоров агрокомплекса имени своего отца. Тимакова же осенью перешла на работу в ВЭБ.
Последние новости
Украинская армия начала массированный обстрел Донбасса На российские дороги положат суперасфальт Журналист «Би-би-си» признал ролик о химатаке в Сирии фейком
Комментарии49
Политика , Видео , Аркадий Дворкович , Марина Ентальцева , Дмитрий Песков , Александр Ткачев , Наталья Тимакова , Администрация Президента РФ , ФИДЕ , ВЭБ , Фонд Сколково , Правительство РФ , Минсельхоз , РБК , Интерфакс
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Зачем Порошенко притворяется Путиным
Украина В мире
Кремль оценил кутеж Дворковича и Ткачева
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Грузия ответила на «мягкую силу» РФ
В мире Кавказ
Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым
В мире Статьи
Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко
В мире Статьи
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество Погода
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение