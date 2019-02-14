Песков оценил перспективы «оголтелой русофобии» в США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ожидать улучшения российско-американских отношений не приходится. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, нужно готовиться к плохому, но надеяться на хорошее. При этом оснований для надежды на то, что в США произойдет "ремиссия болезни русофобии", в настоящее время нет.

"Мы видим ее проявление, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных", — сказал Песков.