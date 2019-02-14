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Песков оценил перспективы «оголтелой русофобии» в США 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ожидать улучшения российско-американских отношений не приходится. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, нужно готовиться к плохому, но надеяться на хорошее. При этом оснований для надежды на то, что в США произойдет "ремиссия болезни русофобии", в настоящее время нет.
"Мы видим ее проявление, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, она не основывается на экспертных данных", — сказал Песков.
Ранее вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал возможные антироссийские санкции со стороны США.
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