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Путин выйдет на татами 

Lenta.ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин планирует вечером 14 февраля выйти на татами вместе со сборной России по дзюдо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он давно уже вместе с ними не тренировался», — сказал он.
В июле прошлого года в ходе общения с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи президент называл свои любимые силовые приемы — бросок через спину и передняя подножка.
Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.
Также российский лидер катается на горных лыжах и увлекается игрой в хоккей. Накануне он прокатился на лыжах по сочинской трассе вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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