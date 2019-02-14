Отвечая на вопрос корреспондента «Говорит Москва», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у сотрудников администрации президента тоже есть традиция встречаться в неформальной обстановке.
«Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное, при этом не нарушать никаких правил».
Песков также уточнил, что не представляет, как могло видео с участием сотрудников правительства просочиться в сеть.
«Мы не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает. Не знаю, важно ли, откуда это взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос».
Накануне в сети появились кадры с борта частного самолёта, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой. На видео Тимакова в компании экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и возглавлявшей протокол правительства Марины Ентальцевой пьёт вино и поёт песню Надежды Кадышевой. Также в ходе вечеринки звучит тост «За аграрное лобби». СМИ сообщают, что видео было снято весной 2018 года, когда все его участники ещё были действующими сотрудниками правительства.