Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Отвечая на вопрос корреспондента «Говорит Москва», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у сотрудников администрации президента тоже есть традиция встречаться в неформальной обстановке.
«Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное, при этом не нарушать никаких правил».
Песков также уточнил, что не представляет, как могло видео с участием сотрудников правительства просочиться в сеть.
«Мы не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда попадает. Не знаю, важно ли, откуда это взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос».
Накануне в сети появились кадры с борта частного самолёта, принадлежащего бывшему пресс-секретарю Дмитрия Медведева Наталье Тимаковой. На видео Тимакова в компании экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и возглавлявшей протокол правительства Марины Ентальцевой пьёт вино и поёт песню Надежды Кадышевой. Также в ходе вечеринки звучит тост «За аграрное лобби». СМИ сообщают, что видео было снято весной 2018 года, когда все его участники ещё были действующими сотрудниками правительства.
Говорит Москва: последние новости
Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах Сергей Лавров предупредил Майка Помпео о последствиях новых санкций против РФ В Кремле объяснили шутки Путина в адрес Минниханова доверительным отношением
Комментарии1
Политика , Аркадий Дворкович , Дмитрий Медведев , Марина Ентальцева , Дмитрий Песков , Александр Ткачев , Наталья Тимакова , Администрация Президента РФ , Москва
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Кортнев предрек смерть поклонников Пугачевой
Шоу-бизнес
Грузия ответила на «мягкую силу» РФ
В мире Кавказ
Аннексии не было: в Германии рассказали про Крым
В мире Статьи
Унизил президента: Зеленский оторвался от Порошенко
В мире Статьи
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных
Общество Погода
NASA потеряло марсоход
Наука Наука и техника
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Слепаков экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение