В Кремле прокомментировали видео с пьяной вечеринкой бывших членов правительства

«Безусловно, есть. Ничего в этом нет зазорного. Главное, при этом не нарушать никаких правил».

Песков также уточнил, что не представляет, как могло видео с участием сотрудников правительства просочиться в сеть.