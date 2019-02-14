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Во Внуково столкнулись два самолета

Захарова предложила США ввести санкции против своих политиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила американским политикам и обществу оценить преступления США на мировой арене.
Задуматься над введением санкций в отношении самих себя предложила политикам США пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. «Исходя из того, что США натворили в мире за последние годы, Сенату, Конгрессу пора задуматься над санкциями в отношении самих себя, собственных политиков. Столько разрушений было ими совершено во всем мире. А кто-то из них понес за это ответственность?» — цитирует ее ТАСС.
Захарова утверждает необходимость постановки вопроса перед американским обществом, когда оно станет оценивать «собственные преступления на международной арене». «Им (американцам) надо начать с банальности, а потом решать уже галактические вопросы», –заявила она.
Ранее стало известно о реакции Кремля на новые санкции США. «Это подход, иногда граничащий с рэкетирством, — я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , США
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