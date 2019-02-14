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В России объявляют войну «лифтам-убийцам» 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
По данным Минстроя, сегодня в России эксплуатируется порядка 500 тысяч лифтов, почти 90 процентов из них — пассажирские. При этом треть из них отслужили 25 лет и подлежат замене. Безотлагательная надобность в этом подтверждают и ежегодно растущие числом аварии, в которых гибнут люди. Правительство предлагает для начала увеличить штрафы для должностных и юридических лиц, пренебрегающих мерами безопасности при эксплуатацию лифтового оборудования. Следующий шаг — передача Ростехнадзору функции госконтроля над состоянием всех российских лифтов. Как стало известно «Парламентской газете», соответствующий законопроект в апреле будет внесён в Правительство.
Каждый третий лифт несёт угрозу
Из категории опасных производственных объектов лифты были исключены в 2013 году, в итоге статистика несчастных случаев резко возросла. По данным Национального лифтового союза и Национального союза страховщиков ответственности, с 2013 по 2017 год произошло более 100 аварий пассажирских лифтов, в которых погибло свыше 40 человек и было ранено около 100 человек.
Беда в том, что управляющие компании отбирают подрядчиков для обслуживания подъёмников через электронные аукционы. А логика здесь проста: кто меньше попросил денег за выполнение работ — тот и победил. Не всегда такой подход выгоден, так как не редко в числе победителей конкурса оказываются организации, имеющие, мягко говоря, отдалённое представление о подъёмных механизмах.
Но даже если специалисты выигравшей компании вполне компетентны, существующая схема обеспечения безопасности не может гарантировать безотказность работы оборудования. Ведь предприятие вмешивается в процесс только когда лифт ломается или произойдёт несчастный случай. А если учесть, что около 150 тысяч пассажирских лифтов в России свой срок службы выработали, то происходит такое чаще, чем хотелось бы.
Поэтому в январе 2018 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, дополняющий Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, предусматривающей ответственность для организаций, нарушающих правила содержания лифтов. В первом чтении документ был принят в июне прошлого года.
В соответствии с новыми нормами за их нарушение должностные лица заплатят штраф от двух до пяти тысяч рублей, а юридические лица — от 20 до 40 тысяч рублей. Если нарушение создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан или возникновения аварии, то для должностных лиц предлагается ввести дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет. Юридическим лицам в этом случае грозит штраф от 300 до 350 тысяч рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Предлагается также ввести аналогичную ответственность для должных и юридических лиц за невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по эксплуатации лифтового хозяйства. Сейчас ответственность за нарушения правил эксплуатации лифтов для граждан, должностных лиц и юрлиц отсутствует.
Ростехнадзор и государственный контроль
Все процессы в отрасли сегодня протекают в русле саморегулирования под патронатом Национального лифтового союза, чего явно недостаточно, когда речь идёт о жизни людей, считают в Ростехнадзоре. Президент Владимир Путин мнение профессионалов также разделяет: в апреле 2018 года он подписал закон, в соответствии с которым организации лифтового хозяйства обязаны теперь уведомлять надзорный орган о начале своей деятельности. Ранее учёт таких организаций не вёлся, так что контролировать их деятельность было невозможно.
На этом Ростехнадзор свою борьбу с «лифтами-убийцами» завершать не собирается. Как удалось выяснить «Парламентской газете», в Ростехнадзоре разработаны поправки в действующее законодательство, позволяющие наладить полноценный контроль надзорного органа над безопасностью всех российских лифтов.
В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Ростехнадзором безопасность лифтов обеспечивается только в рамках надзора за соблюдением требований техрегламента Таможенного союза.
«Внесение изменений в статью 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется для установления государственного контроля за соблюдением требований Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров, а также дальнейшего определения порядка осуществления такого надзора и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на его осуществление», — рассказал «Парламентской газете» источник в Ростехнадзоре.
Главное — соблюдать правила
Иные подробности перевода российских лифтов под опеку ведомства редакции получить пока не удалось, поэтому член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР) советует с выводами не спешить. Он готов поддержать проект лишь в том случае, если в нём предполагается устранить все ранее выявленные перекосы, связанные с контролем за содержанием подъёмников в жилых домах.
«Рассчитываю увидеть в документе объединяющий опыт правоприменительной практики тех ошибок, которые были допущены ранее. В случае, если эти ошибки проанализированы и граждане в связи с принятием закона никаких неудобств не ощутят, — лифты не станут отключать в связи с превышением сроков эксплуатации, как это случалось ранее — то такая инициатива отторжения у меня не вызовет».
В то же время глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко уверен, что передача Ростехнадзору функций госконтроля в сфере безопасности эксплуатации пассажирских лифтов — решение правильное.
«Установление соответствующего надзора создаст условия для контроля исполнения специализированными организациями требований правил организации безопасного использования и содержания лифтов», — уточнил сенатор.
Помимо мер по безопасной эксплуатации лифтов правила, о которых упомянул законодатель, устанавливают норму, обязывающую каждую управляющую компанию иметь специалиста, разбирающегося в лифтовом оборудовании. Что касается механиков, которые занимаются непосредственным ремонтом подъемного оборудования, то приступить к своей работе они могут теперь только при наличии профильного образования и успешно пройденного квалификационного экзамена.
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Политика , Видео , Общество , Александр Старовойтов , Олег Мельниченко , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Ростехнадзор , ЛДПР , Парламентская газета
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