Лавров: вопрос Идлиба будет одним из основных на встрече Путина и Эрдогана

Как сообщили ранее в Кремле, президент России 14 февраля на трехсторонней встрече в Сочи обсудит с лидером Ирана Хасаном Роухани и турецким коллегой совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирии

"Конечно, на встрече с президентом Эрдоганом вопрос об идлибской зоне будет одним из основных, потому что все понимают, что нельзя позволять "Джебхат ан-Нусре"* укрепляться и дальше в этой зоне, где она, повторяю, сильно, практически утроила, территории, которые она контролирует", — сказал он на пресс-конференции.

По итогам переговоров президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в САР — в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой "Исламское государство" * в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.