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Лавров: вопрос Идлиба будет одним из основных на встрече Путина и Эрдогана 

РИА Новости + ещё 4 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Вопрос сирийского Идлиба будет одним из основных на встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как сообщили ранее в Кремле, президент России 14 февраля на трехсторонней встрече в Сочи обсудит с лидером Ирана Хасаном Роухани и турецким коллегой совместные шаги в целях долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.
"Конечно, на встрече с президентом Эрдоганом вопрос об идлибской зоне будет одним из основных, потому что все понимают, что нельзя позволять "Джебхат ан-Нусре"* укрепляться и дальше в этой зоне, где она, повторяю, сильно, практически утроила, территории, которые она контролирует", — сказал он на пресс-конференции.
По итогам переговоров президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в САР — в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Политика , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Хасан Роухани , Исламское государство , Джебхат ан-Нусра , Иран , Сирия , Сочи
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