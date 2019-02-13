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Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова 

Рамблер 11 часов назад
Шутки президента России Владимира Путина над главой Татарстана Рустамом Миннихановым «добрые», а не «строгие». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В ходе вчерашнего заседания Государственного совета глава государства дважды пошутил над Миннихановым. Сначала, когда тот не расслышал вопрос, Путин призвал главу Татарстана «не отвлекаться», а затем, когда Минниханов куда-то ушел, задался вопросом, куда.
«Взял и ушел куда-то», — посетовал президент.
По словам Пескова, шутки Путина не свидетельствуют о его строгости к Минниханову или претензиях. Наоборот, глава государства «действительно ценит» главу Татарстана, их отношения «доверительные», а шутит Путин «по-доброму».
«Это тот случай, когда СМИ, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово», — пошутил Песков.
Во время состоявшегося накануне заседания президиума Госсовета Владимир Путин среди прочего призвал защитить права обманутых дольщиков, реализовать все действующие договоры долевого участия, снизить ставки по ипотеке и возобновить практику ипотечных каникул.
Комментарии121
Политика , Видео , Рустам Минниханов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Республика Татарстан
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