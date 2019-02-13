Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова

В ходе вчерашнего заседания Государственного совета глава государства дважды пошутил над Миннихановым. Сначала, когда тот не расслышал вопрос, Путин призвал главу Татарстана «не отвлекаться», а затем, когда Минниханов куда-то ушел, задался вопросом, куда.

«Взял и ушел куда-то», — посетовал президент.

По словам Пескова, шутки Путина не свидетельствуют о его строгости к Минниханову или претензиях. Наоборот, глава государства «действительно ценит» главу Татарстана, их отношения «доверительные», а шутит Путин «по-доброму».

«Это тот случай, когда СМИ, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово», — пошутил Песков.

Во время состоявшегося накануне заседания президиума Госсовета Владимир Путин среди прочего призвал защитить права обманутых дольщиков, реализовать все действующие договоры долевого участия, снизить ставки по ипотеке и возобновить практику ипотечных каникул.