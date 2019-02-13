Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК настаивает на проверке судом бюллетеней с некоторых участков в Приморье 

ТАСС + ещё 4 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Центризбирком России настаивает на том, чтобы суд в Приморском крае истребовал и пересчитал бюллетени с участков, итоги выборов губернатора на которых оспаривают наблюдатели. Об этом заявила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
Движение "Голос" в конце декабря прошлого года выпустило доклад, в котором утверждалось, что на части участков во Владивостоке протоколы КОИБов были фальсифицированы. Повторные выборы губернатора Приморья прошли 16 декабря, победу одержал Олег Кожемяко.
"Мы настаиваем на том, чтобы исследовали эти бюллетени, комиссия просит суд истребовать бюллетени и пересчитать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что КОИБы были проверены, дело не в них. "Наверное, возможно применение административного ресурса в той или иной форме", — предположила глава ЦИК.
Памфилова уточнила, что для истребования судом бюллетеней с ряда участков необязательно отменять итоги выборов на них. "В данном случае формальных оснований для отмены выборов нет", — подчеркнула она.
ТАСС: последние новости
Президент Молдавии не подпишет указ об отзыве посла республики в России Грызлов заявил о необходимости защитить минский процесс от предвыборного экстремизма Матвиенко пропустит послание президента Федеральному собранию
Комментарии1
Политика , Элла Памфилова , Олег Кожемяко , Центризбирком России
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение