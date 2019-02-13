ЦИК настаивает на проверке судом бюллетеней с некоторых участков в Приморье

Движение "Голос" в конце декабря прошлого года выпустило доклад, в котором утверждалось, что на части участков во Владивостоке протоколы КОИБов были фальсифицированы. Повторные выборы губернатора Приморья прошли 16 декабря, победу одержал Олег Кожемяко

"Мы настаиваем на том, чтобы исследовали эти бюллетени, комиссия просит суд истребовать бюллетени и пересчитать", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что КОИБы были проверены, дело не в них. "Наверное, возможно применение административного ресурса в той или иной форме", — предположила глава ЦИК.

Памфилова уточнила, что для истребования судом бюллетеней с ряда участков необязательно отменять итоги выборов на них. "В данном случае формальных оснований для отмены выборов нет", — подчеркнула она.