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Кремль занялся проверкой жалоб жителей Сибая на смог 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кремль занимается проверкой ситуации в городе Сибай в республике Башкортостан, жители которого пожаловались президенту на смог, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Видели (обращение жителей) и сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации», — отметил Песков, передает ТАСС.
Он пояснил, что в Кремле не слышали о словах мэра города, который якобы в оскорбительной манере высказался об авторах обращения к президенту.
«Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания», — подчеркнул Песков.
В декабре 2018 года в Сибае ввели режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы. ГУ МЧС региона полагает, что причиной стало тление руды из-за окислительных процессов на закрытом карьере. Специалисты проводят проливку очага илистой массой и водой и подтопление шахт и чаши карьера.
Работы планируется закончить к 20 марта.
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Политика , Дмитрий Песков , МЧС , ИТАР-ТАСС , Башкортостан , Сибай
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