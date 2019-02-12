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Лавров и Помпео обсудили «мутную историю» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 12 февраля 2019
Состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео.
Беседа состоялась по инициативе США, сообщается на сайте МИД России.
Лавров подчеркнул, что планы США ввести новые антироссийские санкции в связи с «делом Скрипалей» усугубят напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, а также «атмосферу на мировой арене». Российская сторона считает планы США «ничем не оправданным шагом».
МИД назвал историю с «отравлением» Скрипалей «мутной историей» и подчеркнул, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию «с тех пор никто не видел».
Лавров также предостерег США от «любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы».
Кроме того, обсуждались ситуации в Сирии, на Корейском полуострове и в Афганистане.
Кроме того, США угрожают России санкциями из-за украинских моряков, которые незаконно пересекли российскую границу.
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Политика , Видео , В мире , США , Сергей Скрипаль , Сергей Лавров , МИД
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