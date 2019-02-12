Лавров и Помпео обсудили «мутную историю»

Беседа состоялась по инициативе США, сообщается на сайте МИД России.

Лавров подчеркнул, что планы США ввести новые антироссийские санкции в связи с «делом Скрипалей» усугубят напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, а также «атмосферу на мировой арене». Российская сторона считает планы США «ничем не оправданным шагом».

МИД назвал историю с «отравлением» Скрипалей «мутной историей» и подчеркнул, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию «с тех пор никто не видел».

Лавров также предостерег США от «любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы».

Кроме того, обсуждались ситуации в Сирии, на Корейском полуострове и в Афганистане.

Кроме того, США угрожают России санкциями из-за украинских моряков, которые незаконно пересекли российскую границу.