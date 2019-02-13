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Политолог прокомментировал план Авакова по Донбассу 

РИА Новости + ещё 8 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил во вторник в США свой план по возвращению Донбасса под контроль Киева. Согласно плану, предлагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, начать с отдельного города или района. После этого должна проводиться работа по разминированию территорий и решению экологических проблем, полагает глава МВД.
"В институте мира США провели круглый стол с участием авторитетных экспертов, членов парламента и Госдепа США и международных организаций. Откровенно обсудили возможности, риски плана деоккупации Донбасса. Начало международного диалога — важнейший шаг на пути реализации нашего плана", — написал Аваков в Twitter.
По его словам, в ходе круглого стола обсуждались юридические аспекты плана.
В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров рассказал, с чем, по его мнению, связано лоббирование Аваковым так называемого нового плана по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Это, очевидно, связано с тем, что Киев видит: Минские соглашения не работают в пользу Украины, соответственно, необходима схема, которая позволила бы Киеву заявить, что он выполняет все договоренности, а значит, надо вводить санкции против РФ, чтобы она надавила на самопровозглашенные республики для начала процесса реинтеграции Донбасса. Поэтому и придумываются новые всевозможные планы, в том числе и с задействованием миссии ООН, статус которой в данной ситуации непонятен — она фактически будет выполнять роль нынешней миссии ОБСЕ. То есть идет замена миссии ОБСЕ на миссию ООН и выход за рамки Минских соглашений — вот в чем суть схемы, которая презентуется Арсеном Аваковым в Вашингтоне", — считает Максим Жаров.
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Политика , Украина , Максим Жаров , Арсен Аваков , ОБСЕ , ООН , Госдеп США , МВД , ИА Sputnik , США
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