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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе 

РИА Новости + ещё 6 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Ситуация в сирийском Идлибе, в том числе продолжающееся присутствие там террористов, будет на повестке дня переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президенты России, Ирана и Турции встретятся в четверг в Сочи, где, как ожидается, обсудят формирование конституционного комитета Сирии, ситуацию в САР после заявления США о выводе войск и положение дел в Идлибе, где пока так и не получилось оформить демилитаризованную зону.
"Положение дел в Идлибе будет сегодня несомненно на повестке дня. И, безусловно, будет обсуждаться факт продолжающегося присутствия там террористических группировок и отмечаться необходимость полного выполнения сочинских договоренностей. Потому что решение, собственно, и реализация договоренностей по Идлибу является одной из составляющих частей в целом линии на стабилизацию в Сирии, которая позволит окончательно сформироваться условиям выхода на политическое урегулирование", — сказал Песков, отвечая на вопрос, надеется ли Путин убедить Эрдогана в проведении операции в Идлибе.
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Комментарии
Политика , В мире , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Конституционный комитет Госдумы , Иран , Сочи , Турция
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