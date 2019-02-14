Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе 

Ситуация в сирийском Идлибе, в том числе продолжающееся присутствие там террористов, будет на повестке дня переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президенты России, Ирана и Турции встретятся в четверг в Сочи, где, как ожидается, обсудят формирование конституционного комитета Сирии, ситуацию в САР после заявления США о выводе войск и положение дел в Идлибе, где пока так и не получилось оформить демилитаризованную зону.
"Положение дел в Идлибе будет сегодня несомненно на повестке дня. И, безусловно, будет обсуждаться факт продолжающегося присутствия там террористических группировок и отмечаться необходимость полного выполнения сочинских договоренностей. Потому что решение, собственно, и реализация договоренностей по Идлибу является одной из составляющих частей в целом линии на стабилизацию в Сирии, которая позволит окончательно сформироваться условиям выхода на политическое урегулирование", — сказал Песков, отвечая на вопрос, надеется ли Путин убедить Эрдогана в проведении операции в Идлибе.