Путин пошутил о своей будущей хоккейной карьере

Президент России Владимир Путин рассказал о вероятности в будущем начать карьеру хоккеиста. Об этом глава государства в шутливой форме заявил во время встречи с представителями проекта по увеличению объемов жилищного строительства. В частности, Путин подчеркнул, что новой сферой деятельности он сможет заняться только по истечении своего президентского срока.

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», целью которого является увеличение объемов жилищного строительства. Проект был подготовлен в рамках указов главы государства, который он подписал в мае прошлого года. В частности правительству была поставлена задача разработать программу для роста ежегодного объема жилищного строительства, улучшения условий для граждан и уменьшения ипотечной ставки до 8% и ниже.

Во время встречи к главе государства обратился один из участников общества, который представил сторону обманутых дольщиков. Так, он попросил президента о помощи, отметив общие с ним интересы.

«Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол», — сказал дольщик.

Путин при этом подчеркнул, что хоть и увлекается хоккеем, но сам себя хоккеистом не считает. Однако в шутливой форме глава государства заявил, что готов начать профессиональную карьеру после того, как сложит свои президентские полномочия.

«Ну, хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой, потом, может, перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работу.

Но мы помогаем из федерального уровня, мы в рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанных с вопросом обманутых дольщиков», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Накануне президент России провел очередную встречу с министром спорта Павлом Колобковым , на котором обсуждались главные моменты грядущей зимней Универсиады в Красноярске. В ходе разговора Путин выразил свое увлечение хоккеем с мячом, назвав данный вид спорта зрелищным, после чего у главы государства с Колобковым возник разговор о ситуации в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Так, министр заявил о планах строительства нового ледового дворца для клуба КХЛ «Сибирь».

«Команда сейчас неплохо выступает», — сказал Путин о команде, которая занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Колобков в свою очередь выразил мнение, что новосибирский клуб провалил стартовый отрезок регулярного чемпионата. В ответ на это президент отметил, что в последние месяцы «Сибирь» показывает хорошие результаты, среди которых и домашняя победа над петербургским СКА.

Сам Путин известен своим увлечением спортом и хоккеем частности. Занимая пост премьер-министра России, в декабре 2011 года он по своей инициативе основал Ночную хоккейную лигу, которая имеет любительский статус. Первоначально организация называлась Российской любительской хоккейной лигой, однако в связи с тем, что большинство матчей проводится в вечерняя время, лига приобрела новое наименование.

Несмотря на такой статус, организация разыгрывает титулы. Среди них кубок и грант Министерства спорта России на строительство крытой ледовой арены в регионе, который представляет команда-победитель. Регламент при этом также подобен правилам профессионального хоккея: три периода по 20 минут каждый, с медицинским обеспечением, а также трансляциями по местному телевидению и в интернете. В НХЛ существует несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+. Кроме того, в матчах могут принимать участие и женщины.

Сам Путин в силу своей занятости в турнирах не выступает, однако на играх периодически присутствует. Также он выходил на лед в гала-матче лиги, который прошел в мае прошлого года в Сочи.

Аркадий Ротенберг, Тогда глава государства по традиции играл под 11-м номером в составе «Легенд хоккея» против сборной Ночной хоккейной лиги, за которую играли Геннадий Тимченко Владимир Потанин . Победу в том матче одержал коллектив Путина со счетом 12:7.

Перед новогодними праздниками президент России также традиционно организует товарищеские игры лиги. К примеру,

Та встреча завершилась победой командой Путина со счетом 14:10.

Интересно, что на игру также был приглашен президент Белоруссии Александр Лукашенко , который находился в Москве для проведения переговоров о дальнейшем развитии отношений между странами.

Однако в конечном итоге Лукашенко от участия в матче отказался.