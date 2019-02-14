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Медведев назвал важные для современных управленцев навыки и призвал их постоянно учиться 

ТАСС + ещё 11 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Реализация национальных проектов потребует переобучения госслужащих, а от самих управленцев — готовности постоянно совершенствовать свои навыки и учиться новому. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Управленческие технологии тоже требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора", — отметил премьер. "Для осуществления национальных проектов нам предстоит в короткие сроки нужно будет обучить государственных служащих", — заявил глава правительства. Он напомнил, что через такие программы должны пройти около миллиона специалистов.
Медведев отметил имеющийся положительный опыт такой работы. В частности, с 2010 года в России реализуется федеральная программа по обучению резерва управленческих кадров, с 2018 года проводится конкурс "Лидеры России".
Премьер выделил основные качества, которые необходимы госслужащим. "Первое, какими навыками должен обладать современный управленец, — это проектный метод, второе — нужно уметь создавать эффективную команду на всех уровнях, причем подходы к обучению региональных команд должны быть едины по всей стране, третье — ускоренное освоение цифровых технологий", — перечислил он. "Одновременно с внедрением цифровых платформ в работе госорганов необходимо повышать уровень цифровой грамотности сотрудников, в том числе и в вопросах кибербезопасности", — добавил он.
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Политика , Экономика , Дмитрий Медведев , Сочи
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