В Совфеде оценили планы Порошенко представить данные о «вмешательстве» России

«Внешнеполитический курс Украины определён системным экономическим, политическим, социальным и общественным кризисом, в оправдание которого действующая украинская власть судорожно развивает виновность во всех украинских бедах внешнего врага — России», — пояснила Ковитиди.

Сенатор отметила, что Россия, как никто другой, «заинтересована в стабилизации ситуации на Украине».

«В то время как заявления действующих украинских политиков, касающиеся России, безосновательны, противоречивы и надуманы. Воспринимать озвучиваемый сегодня украинский политический бред необходимо критически и немного философски, понимая, что «всё пройдёт — пройдёт и это», — заключила Ковитиди.

Ранее Порошенко заявил, что представит в Германии данные о «вмешательстве» России в выборы.