Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности представить информацию о «вмешательстве» России в выборы на Украине.
«Внешнеполитический курс Украины определён системным экономическим, политическим, социальным и общественным кризисом, в оправдание которого действующая украинская власть судорожно развивает виновность во всех украинских бедах внешнего врага — России», — пояснила Ковитиди.
Сенатор отметила, что Россия, как никто другой, «заинтересована в стабилизации ситуации на Украине».
«В то время как заявления действующих украинских политиков, касающиеся России, безосновательны, противоречивы и надуманы. Воспринимать озвучиваемый сегодня украинский политический бред необходимо критически и немного философски, понимая, что «всё пройдёт — пройдёт и это», — заключила Ковитиди.
Ранее Порошенко заявил, что представит в Германии данные о «вмешательстве» России в выборы.