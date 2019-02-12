Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: США своими действиями по отношению к Венесуэле потеряли всякий стыд 

РИА Новости + ещё 15 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
США своими действиями по отношению к Венесуэле потеряли всякий стыд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы с самого начала поддержали инициативу Мексики и Уругвая, которые выступили за скорейшее создание условий общенационального диалога с участием всех политических сил Венесуэлы", — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни в Москве.
"Президент (Венесуэлы Николас) Мадуро сразу же выразил готовность участвовать в таком диалоге, оппозиция отвергла это предложение, видимо, потому что ее ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию в Венесуэле, по-моему, потеряли всякий стыд", — добавил российский министр.
Ранее сообщалось, что "механизм Монтевидео", который представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (Caricom), предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии
Политика , В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Сергей Лавров , МИД , Венесуэла , Мексика , Москва , США , Уругвай , Финляндия
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение