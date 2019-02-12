Лавров: США своими действиями по отношению к Венесуэле потеряли всякий стыд

"Мы с самого начала поддержали инициативу Мексики и Уругвая, которые выступили за скорейшее создание условий общенационального диалога с участием всех политических сил Венесуэлы", — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни в Москве.

"Президент (Венесуэлы Николас ) Мадуро сразу же выразил готовность участвовать в таком диалоге, оппозиция отвергла это предложение, видимо, потому что ее ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию в Венесуэле, по-моему, потеряли всякий стыд", — добавил российский министр.

Ранее сообщалось, что "механизм Монтевидео", который представили Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (Caricom), предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.