«Логично звучит на фоне бреда и ахинеи»: вице-спикер о намерении Тимошенко вернуть Крым

По мнению Бобкова, данные слова звучат "абсолютно логично" на фоне "всего того бреда и ахинеи, которые ежедневно вбрасываются в информационное пространство". Он добавил, что украинским властям следует "больше беспокоиться" о том, чтобы Украина "не перестала существовать", а не "порождать мифичные идеи". Чиновник также заверил, что вернуть Крым Украине "невозможно".

Ранее Тимошенко заявила о намерении вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.