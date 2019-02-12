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«Логично звучит на фоне бреда и ахинеи»: вице-спикер о намерении Тимошенко вернуть Крым 

Газета.Ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что озвученное Юлией Тимошенко намерение вернуть Крым и Донбасс в состав Украины его "не удивило". Слова чиновника передает РИА "Новости".
По мнению Бобкова, данные слова звучат "абсолютно логично" на фоне "всего того бреда и ахинеи, которые ежедневно вбрасываются в информационное пространство". Он добавил, что украинским властям следует "больше беспокоиться" о том, чтобы Украина "не перестала существовать", а не "порождать мифичные идеи". Чиновник также заверил, что вернуть Крым Украине "невозможно".
Ранее Тимошенко заявила о намерении вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.
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Политика , Юлия Тимошенко , РИА Новости , Республика Крым
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