В Кремле не стали комментировать письмо Сечина к Путину

В начале февраля СМИ сообщили, что Роснефть просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по аналогии с полученным вычетом для Самотлорского месторождения на десять лет. Вычет для Приобского компания просит по тем же причинам, что и для Самотлорского — из-за высокой обводненности.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов тогда же заявил, что министерство считает нецелесообразным предоставление Роснефти дополнительных льгот по НДПИ в отношении Приобского месторождения, но окончательное решение за правительством.

Впоследствии министр энергетики Александр Новак 7 февраля сообщил журналистам, что вопрос о предоставлении налогового вычета для Приобского месторождения находится в проработке.