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В Кремле не стали комментировать письмо Сечина к Путину 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения в СМИ о письме главы Роснефти Игоря Сечина, адресованном Владимиру Путину, о дополнительных льготах для Приобского месторождения.
В начале февраля СМИ сообщили, что Роснефть просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по аналогии с полученным вычетом для Самотлорского месторождения на десять лет. Вычет для Приобского компания просит по тем же причинам, что и для Самотлорского — из-за высокой обводненности.
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов тогда же заявил, что министерство считает нецелесообразным предоставление Роснефти дополнительных льгот по НДПИ в отношении Приобского месторождения, но окончательное решение за правительством.
Впоследствии министр энергетики Александр Новак 7 февраля сообщил журналистам, что вопрос о предоставлении налогового вычета для Приобского месторождения находится в проработке.
"Что касается служебной переписки, мы ее не комментировали и комментировать не будем", — сказал Песков журналистам.
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Политика , Александр Новак , Алексей Сазанов , Дмитрий Песков , Игорь Сечин , Владимир Путин , Роснефть , Минфин
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