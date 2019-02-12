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Москва пообещала международную поддержку террористам 

Lenta.ru + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: Hoshang Hashimi / AP
Москва готова содействовать снятию санкций Совета безопасности ООН с «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, сообщает агентство РИА Новости.
«Мы принципиально бываем готовы, но это вопрос консенсуса. 15 членов Совбеза ООН, и ключевые из них — пять постоянных (членов). Если мы договоримся — то да. Время, видимо, для этого наступило. Потому что, ограничивая дипломатический маневр представителей движения талибов, мы делу продвижения национального примирения не поможем», — сказал Кабулов.
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Политика , Ближний Восток , Замир Кабулов , Совбез ООН , Талибан , Афганистан , Москва
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