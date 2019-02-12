МИД России обязался отстаивать право наблюдателей посетить выборы на Украине

"Мы продолжаем настаивать на правоте своей позиции", — подчеркнул Карасин.

По его словам, российский МИД будет добиваться "на всех уровнях" допуска наблюдателей из России.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Ранее сообщалось, что Россия не будет отправлять своих наблюдателей на предстоящие президентские выборы на Украине.