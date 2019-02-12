Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что внешнеполитическое ведомство намерено отстаивать право российских наблюдателей посетить президентские выборы на Украине. Слова Карасина передает ТАСС.
"Мы продолжаем настаивать на правоте своей позиции", — подчеркнул Карасин.
По его словам, российский МИД будет добиваться "на всех уровнях" допуска наблюдателей из России.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.
Ранее сообщалось, что Россия не будет отправлять своих наблюдателей на предстоящие президентские выборы на Украине.