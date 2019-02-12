В Госдуме прокомментировали заявление об «уничтожении» Украины

«Объективно следует признать, что Украина из «ценового» комфорта активно перемещается на уровень «дороговизны» жизни. И это прямая вина действующих политиков страны, которые занимаются экономикой по принципу — взять и всё поделить — причём, между собой», — сказал Бальбек.

По его словам, причины украинского экономического падения заключаются в нежелании прекращать конфликт в Донбассе и противостояние с Россией, а также «в непомерных личных финансовых аппетитов, неуёмной страсти к зарабатыванию и воровству денег на военных заказах».

«Какое-то самоубийственное стремление во всем подражать Европе, даже за счёт государственных интересов», — отметил Бальбек.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что «тупость и глупость» на Украине приводят к уничтожению страны.

По его словам, почти 70% продуктов на Украине дороже, чем в Британии и Германии.