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В Госдуме прокомментировали заявление об «уничтожении» Украины 

RT на русском + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что «тупость и глупость» на Украине приводят к уничтожению страны.
«Объективно следует признать, что Украина из «ценового» комфорта активно перемещается на уровень «дороговизны» жизни. И это прямая вина действующих политиков страны, которые занимаются экономикой по принципу — взять и всё поделить — причём, между собой», — сказал Бальбек.
По его словам, причины украинского экономического падения заключаются в нежелании прекращать конфликт в Донбассе и противостояние с Россией, а также «в непомерных личных финансовых аппетитов, неуёмной страсти к зарабатыванию и воровству денег на военных заказах».
«Какое-то самоубийственное стремление во всем подражать Европе, даже за счёт государственных интересов», — отметил Бальбек.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что «тупость и глупость» на Украине приводят к уничтожению страны.
По его словам, почти 70% продуктов на Украине дороже, чем в Британии и Германии.
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Политика , Украина , Вадим Рабинович , Руслан Бальбек , Госдума , Верховная Рада , Республика Крым
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