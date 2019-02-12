Япония рассчитывает провести демаркацию границы с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил на слушаниях в бюджетном комитете парламента о том, что Токио рассчитывает провести демаркацию границы с Россией и заключить мирный договор.

"Мне задали вопрос: в чем разница между "решением территориальной проблемы" и "демаркацией территории". Правительство, как и раньше, хочет решить территориальную проблему и заключить мирный договор (с Россией). То есть (провести) демаркацию границы и заключить мирный договор — (иными словами), решить территориальную проблему и заключить мирный договор", — сказал премьер.

На тех же слушаниях Абэ отказался отвечать на вопрос о возможности передачи Россией Японии двух островов "северных территорий", как в Токио называют острова южных Курил Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, потому что "это затрагивает содержание переговоров".

Вопрос был вызван прозвучавшим до этого ответом министра иностранных дел Таро Коно о том, что является смыслом мирного договора. В ответе министр не упомянул демаркацию границы. Коно на вопрос депутата о том, в чем заключается "юридический смысл" мирного договора, ответил, демонстративно зачитав ответ по написанному тексту, что "в общепринятом (смысле) мирный договор включает в себя такие пункты, как окончание состояния войны, вытекающее отсюда решение территориальных проблем и проблем, связанных с выплатой репараций, и других проблем". В данном случае речь идет именно о репарациях, так как депутат Кацуя Окада , задавший вопрос, после ответа министра подчеркнул, что окончание состояния войны и вопросы, связанные с репарациями, "были решены Совместной декларацией 1956 года". Депутат обратил внимание, что министр иностранных дел не упомянул демаркацию территории.

На прошлой неделе правительство воздержалось от ответа на депутатский запрос о том, являются ли южные Курилы исконно японской территорией, мотивировав это тем, что "есть опасения, что это может нанести вред дальнейшим переговорам с Россией". Так же ранее "Общенациональный съезд за возврат северных территорий" впервые за послевоенную историю не стал называть южные Курилы "незаконно оккупированной Россией территорией".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча на высшем уровне между Путиным и Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.