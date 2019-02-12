Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде назвали единственную угрозу российским инвестициям в Венесуэле 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Единственная потенциальная угроза российским инвестициям в Венесуэле — американское вторжение в эту страну, риски этого есть, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
"В Венесуэле нашим инвестициям ничего не угрожает. Нашим инвестициям угрожают американцы, которые могут появиться в Венесуэле, но, конечно же, риски и угрозы такого сценария имеются", — сказал Умаханов, отвечая на вопрос, угрожает ли сейчас что-либо российским инвестициям в Венесуэле.
"Вообще все, что связано с санкционными методами внешней политики США и их сателлитов, оно, конечно, ничего кроме раздражения, недоумения и разочарования не вызывает. Это все давно закон джунглей и силы, поэтому самая большая проблема с американцами — это их абсолютная непредсказуемость. Они непредсказуемы как страна и как президент для этой страны, а мы пожинаем эти плоды", — добавил он.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Комментарии5
Политика , Николас Мадуро , Ильяс Умаханов , Совет Федерации , РИА Новости , Венесуэла
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Лимонов решил «подложить свинью» всем
Общество
Маршал посоветовал Дудю покинуть РФ из-за Путина
Общество Шоу-бизнес
Обнажившаяся преподавательница повторила трюк
В мире
Скандал с Друзем сравнили с «погружением в фекалии»
Общество Шоу-бизнес
«Атаке» российских Су нашли объяснение
Политика Армия
Эрнст вмешался в конфликт Друзя с Бером
Общество
Пока вы спали: Рубль испугался Крыма
Общество
Поляки боятся России больше, чем террористов
Общество Политика
Македонии больше не будет на карте мира
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение