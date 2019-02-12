Единственная потенциальная угроза российским инвестициям в Венесуэле — американское вторжение в эту страну, риски этого есть, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
"В Венесуэле нашим инвестициям ничего не угрожает. Нашим инвестициям угрожают американцы, которые могут появиться в Венесуэле, но, конечно же, риски и угрозы такого сценария имеются", — сказал Умаханов, отвечая на вопрос, угрожает ли сейчас что-либо российским инвестициям в Венесуэле.
"Вообще все, что связано с санкционными методами внешней политики США и их сателлитов, оно, конечно, ничего кроме раздражения, недоумения и разочарования не вызывает. Это все давно закон джунглей и силы, поэтому самая большая проблема с американцами — это их абсолютная непредсказуемость. Они непредсказуемы как страна и как президент для этой страны, а мы пожинаем эти плоды", — добавил он.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.