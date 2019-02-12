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Абэ: у Токио имеются секретные записи переговоров лидеров России и Японии 

ТАСС 12 февраля 2019
Японский МИД имеет сделанные переводчиком записи переговоров лидеров России и Японии о мирном договоре в формате "один на один", однако они засекречены на длительное время. Об этом сообщил во вторник в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента японский премьер-министр Синдзо Абэ.
"Если говорить о переговорах один на один, — сказал он, — то после них остаются записи переводчика, сотрудника МИД. Они имеют статус официальных документов". Записи, пояснил премьер, "предназначены к длительному хранению под грифом секретности".
В ходе дебатов в бюджетной комиссии Синдзо Абэ отказался также исключить вероятность того, что мирный договор с Россией будет подписан только на основе передачи Токио меньшей части юга Курил — острова Шикотан и прилегающей к нему гряды мелких необитаемых островков. Гарантий, что этого не произойдет, требовал от него один из депутатов от оппозиции.
"Я бы хотел воздержаться от комментариев по этой теме", — несколько раз повторил в ответ премьер.
Он утверждал, что не может раскрывать конкретное содержание ведущихся сейчас переговоров с Россией о мирном договоре.
"В противном случае я не смогу рассчитывать на откровенность партнеров по переговорам, в том числе, когда они проводятся один на один", — сказал Абэ.

Предмет переговоров — весь юг Курил

В то же время он заверил, что в ходе этого диалога Токио поднимает вопрос о принадлежности всей южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды необитаемых островков, которую в Японии именуют Хабомаи и считают для удобства за один остров.
"Предметом переговоров являются все четыре северных острова, — сказал премьер. — В этой позиции нет никаких изменений".
В ходе дебатов один из руководителей оппозиционной Конституционно-демократической партии Кацуя Окада неоднократно напоминал, что на Шикотан и прилегающие к нему необитаемые островки приходится лишь 7% площади южной части Курил, на которые претендует Токио.
В Токио сделали заявление по мирному договору с Россией
Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
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Комментарии28
Политика , Видео , Синдзо Абэ , Кацуя Окада , Владимир Путин , МИД , Япония
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