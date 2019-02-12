Посол РФ в Афганистане Александр Мантыцкий заявил, что небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" не справляется с созданием боеспособных силовых структур в Исламской Республике.
Он отметил, что о низком качестве подготовки свидетельствует рекордно высокий уровень потерь среди афганских национальных сил безопасности в 2018 году. Кроме того, по его словам, из-за дезертирства сокращается численность армии и полиции.
"Полагаем, что натовская миссия "Решительная поддержка" не справляется со своей основной задачей по созданию боеспособных афганских силовых структур, которые были бы в состоянии самостоятельно защитить страну и обеспечить правопорядок в ней", — заявил посол в интервью "Российской газете".
В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Позже НАТО неоднократно заявляла, что не намерена возвращаться к боевой операции в Афганистане и не считает ошибкой решение о прекращении в 2014 году боевой миссии.