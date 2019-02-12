Посол России негативно оценил работу миссии НАТО в Афганистане

Посол РФ Афганистане Александр Мантыцкий заявил, что небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка" не справляется с созданием боеспособных силовых структур в Исламской Республике.

Он отметил, что о низком качестве подготовки свидетельствует рекордно высокий уровень потерь среди афганских национальных сил безопасности в 2018 году. Кроме того, по его словам, из-за дезертирства сокращается численность армии и полиции.

"Полагаем, что натовская миссия "Решительная поддержка" не справляется со своей основной задачей по созданию боеспособных афганских силовых структур, которые были бы в состоянии самостоятельно защитить страну и обеспечить правопорядок в ней", — заявил посол в интервью "Российской газете".