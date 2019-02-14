Путин внес законопроект о наказании до 15 лет за высшее положение в преступной иерархии

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Информация об этом опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента в четверг.

В соответствии с текстом законопроекта, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", согласно которой за эти деяния вводится наказание в виде "лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".