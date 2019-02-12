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Песков рассказал о частоте контактов Путина с Сурковым 

Российская Газета + ещё 36 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президенту доложено о статье его помощника Владислава Суркова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Доложена президенту, то есть в дайджесте, естественно, есть", — заметил Песков.
"Статья заметная, резонансная, глубокая, — оценил представитель Кремля. — Но имел ли возможность президент ее прочитать или нет — не знаю".
По просьбе журналистов Песков также рассказал, как часто встречаются Владимир Путин и Владислав Сурков.
"Сурков — очень высокопоставленный чиновник, помощник президента, и все помощники находятся в постоянном регулярном контакте с главой государства — это обычная практика", — пояснил он.
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