Песков рассказал о частоте контактов Путина с Сурковым

Президенту доложено о статье его помощника Владислава Суркова . Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Доложена президенту, то есть в дайджесте, естественно, есть", — заметил Песков.

"Статья заметная, резонансная, глубокая, — оценил представитель Кремля. — Но имел ли возможность президент ее прочитать или нет — не знаю".

По просьбе журналистов Песков также рассказал, как часто встречаются Владимир Путин и Владислав Сурков.