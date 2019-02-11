The Economist (США): Россия, Америка и ДРСМД

The Economist (США) . По мнению экспертов, американским политикам трудно понять, что Россия все еще рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, несмотря на окончание соперничества эпохи холодной войны, и это является проблемой. Подобная ситуация приводит в действие ту спираль, которая разрушает основы Договора о РСМД, говорится в статье

Белый дом по этому случаю был украшен красным флагом с серпом и молотом. Внутри него члены советской делегации, возглавляемой Михаилом Горбачевым , распевали песню «Подмосковные вечера» и отмечали достигнутое историческое оглашение об уничтожении целого класса ядерного оружия, которое в течение многих лет представляло собой угрозу для Европы. Все это происходило 8-го декабря 1987 года.

На следующий день самые известные и достойные американцы, в число которых входил и напористый бизнесмен по имени Дональд Трамп , собрались в здании Госдепартамента для того, чтобы послушать выступление Горбачева. «Две мировые войны, изнурительная холодная война вместе с „малыми войнами“, унесшими и до сих пор уносящими миллионы жизней, — более чем достаточная плата за авантюризм, амбициозность, пренебрежение к интересам и правам других» — сказал советский лидер. «Как же далеко мы ушли от напряженных отношений», — подумал тогда Джордж Шульц, госсекретарь в команде Рейгана.

Однако ни у российских, ни у американских военных не было в тот момент праздничного настроения, как не было его и у боссов разведывательных служб США. Высокопоставленные российские военные, которые всю свою жизнь боролись с Америкой, ощущали себя предаными. А американские воины холодной войны опасались того, что Горбачев пытается задушить их в своих нежных объятьях или заманить в ловушку. Спустя 30 лет эта реваншистская точка зрения, наконец, победила. Хотя Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), на самом деле, с годами разрушался, отказ от него символизирует отсутствие доверия, которое сегодня весьма характерно для отношений между Америкой и Россией.

«Проблема в том, что (Америка) слишком долго играла роль победителя», — говорит Евгений Бужинский, генерал-лейтенант запаса, входивший раньше в состав Генерального штаба. «Путин — это не Горбачев», — добавляет он.

В то время как Белый дом видит в отказе от ДРСМД признание реальности, а также его неспособность сдерживать Россию и Китай, а также некоторые другие страны от разработки запрещенных ракет, Кремль считает его проявлением американского триумфализма и оправданием врожденного недоверия Путина к Америке.

«Советский Союз — не слабая, бедная страна, которою можно запугать», — сказал в 1987 году глава советской разведки Владимир Крючков в беседе со своими американскими коллегами.

Путин, ученик Крючкова, превратил эти слова в свою политику. Еще до своего включения в состав Совета национальной безопасности, эксперт по России Фиона Хилл (Fiona Hill), в своей статье отметила, что для Путина

«эта парадигма не особенно изменилась. Да, коммунизм перестал существовать, а Советский Союз развалился, однако, с его точки зрения, Россия никуда не делась. А военная сила еще способна все исправить».

Путин рассматривал такие договоры как ДРСМД не как проявление доброй воли в отношениях между двумя странами, а как свидетельство относительной слабости России, и это положение он пытается исправить. По мнению Хилл, Путин, бывший оперативный работник КГБ, зациклен на bezopasnosti — буквально это означает «отсутствие опасности» — и постоянно ведет борьбу с теми угрозами, которые, по его мнению, почти исключительно исходят от Америки. И в результате то, что Америка считает российской агрессией, будь то на Украине или в Сирии, Путин рассматривает как способ сдерживания Америки и сохранения свободы действий для России без каких-либо ограничений в сфере ее влияния.

По мнению Хилл, американским политикам трудно понять, что Россия все еще рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, несмотря на окончание соперничества эпохи холодной войны, и это является проблемой. Подобная ситуация приводит в действие ту спираль, которая разрушает основы Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Россия уже давно перестала выполнять взятые на себя обязательства, однако она выразила резкий протест, когда Америка решила приостановить свое участие в этом договоре, а сегодня Москва представляет это решение Вашингтона как доказательство пренебрежительного отношения Америки к архитектуре безопасности, сложившейся после окончания холодной войны.

Мало кто из влиятельных западных политиков надеется на улучшение отношений с Путиным. Как бывший оперативный сотрудник КГБ, он отдает предпочтение скрытым действиям и отвлекающим маневрам, а не прямой конфронтации. Поэтому в его арсенале имеются такие тайные операции как распространение дезинформации, поощрение киберпреступлений, а также использование наемников, и все это маскируется как действия негосударственных игроков.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, задача состоит не в том, чтобы одержать победу над Путиным, а в том, чтобы управлять нынешним конфликтом и обеспечить «профессиональный» подход к сложившимся отношениям. Нынешняя администрация, вероятно, надеется на то, что разрушение договора РСМД приведет к более честному разговору по вопросам безопасности. Но пока существует мало свидетельств того, что Путин пойдет по этому пути. Вместо этого Кремль использует предпринимаемые Америкой шаги в своих пропагандистских целях.

По мнению российских военных стратегов, Россия должна исходить из того, что Америка разместит свои новые ракеты в Европе, и поэтому нужно готовиться к ответу. Если Америка пойдет по этому пути, то «мы должны будем подумать о ракетах не только в Калининграде, но и о ракетах на Чукотке, которые, по крайней мере, смогут долететь до Сиэтла», подчеркивает Бужинский. Размещение ракет с ядерными боеголовками в восточной Европе вызовет ответ, сопоставимый по своему масштабу с кубинским ракетным кризисом.

«Поэтому, как утверждают наши военные, настало время подумать не об ответном, а о превентивном ударе», — добавляет он.

Россия и Америка, на самом деле, очень далеко ушли от эпохи Горбачева и Рейгана.