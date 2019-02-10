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Рассекречена готовящаяся штабом Порошенко «гадость»
Рассекречена готовящаяся штабом Порошенко «гадость»

Захарова рассказала, кто не дает ей скучать 

Вести.Ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила своих коллег с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. По ее словам, это удивительная профессия, раздвигающая границы возможного, меняющая реальность и формирующая исторический процесс. Это призвание и судьба, вечное развитие и постоянное движение, написала Захарова в "Фейсбуке".
Она также поделилась воспоминаниями и своим представлением о профессии дипломата в современном мире в интервью ТАСС. По мнению Захаровой, люди склонны представлять дипломатическую службу в особом свете, романтизировать ее. Выходят художественные фильмы и сериалы о дипломатах, и эта тенденция, по ее мнению, продолжится. И это — также признак роста общественного интереса к событиям в мире.
Работа по общению с гражданами, по словам Марии Захаровой, "вышла просто на космические уровни": люди не только пишут замечания и задают вопросы, но и "направляют огромное количество предложений, в том числе в стихах, присылают фотографии из личных архивов, карикатуры на последние события".
При этом принципиально важные качества для дипломата — по-прежнему выдержка, терпение и умение оперативно анализировать информацию. Требования к людям этой профессии с каждым годом растут, а времени на подготовку к выступлению у дипломатов иногда не бывает совсем — все приходится делать практически синхронно.
Трансформировалось информационное сопровождение традиционной дипломатии — теперь это работа онлайн, и это новый информационный вызов.
"Ты должен быть готов к тому, что даже любая мелочь обрастает в Сети миллиардами живущих своей жизнью комментариев, — отметила Захарова. — Фокус смещается с сути переговоров на детали".
На вопрос о забавных случаях Захарова ответила, что курьезов в ее практике было немало, но их она "вспоминает с дрожью". Немало хлопот доставляют также особенности протокола разных стран и технические накладки.
И даже в свой профессиональный праздник дипломаты постоянно начеку, решая важные вопросы. "Сирия, Венесуэла, украинские события не дают скучать, — отметила Захарова. — Рабочий процесс не прекращается".
"Этот праздник мы всегда отмечаем на боевом посту, с пресс-релизом", — рассказала она.
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Политика , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС
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