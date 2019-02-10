Захарова рассказала об общей тайне с Михалковым 

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призналась, что у нее есть тайна, которая связывает ее с российским кинорежиссером Никитой Михалковым. Об этом она сказала в интервью "Российской газете".
По ее словам, она состоит в "фантастической переписке" с Михалковым, которая приносит "нереальное удовольствие".
"У нас смски четверостишьями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория", — сказала Захарова.
Она заявила, что начала писать стихотворения в 2013 году после смерти бабушки.
Ранее Захарова объяснила, почему поспорила с Чубайсом.