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Захарова рассказала об общей тайне с Михалковым 

Газета.Ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призналась, что у нее есть тайна, которая связывает ее с российским кинорежиссером Никитой Михалковым. Об этом она сказала в интервью "Российской газете".
По ее словам, она состоит в "фантастической переписке" с Михалковым, которая приносит "нереальное удовольствие".
"У нас смски четверостишьями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория", — сказала Захарова.
Она заявила, что начала писать стихотворения в 2013 году после смерти бабушки.
Ранее Захарова объяснила, почему поспорила с Чубайсом.
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Политика , Мария Захарова , Никита Михалков , МИД , "Российская газета"
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