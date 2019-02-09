Посол рассказал о подготовке разговора Путина и Трампа

Он уточнил, что, какими бы ни были сложными отношения между Россией и США, беседы двух президентов всегда позитивно сказываются на международной ситуации.

"Разумеется, сегодня трудно сказать, где и когда контакт между лидерами возможен. К разговору нужно серьезно готовиться, сделать максимум возможного для того, чтобы он был результативен", — добавил он.