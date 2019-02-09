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Посол рассказал о подготовке разговора Путина и Трампа 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, передает РИА "Новости".
Он уточнил, что, какими бы ни были сложными отношения между Россией и США, беседы двух президентов всегда позитивно сказываются на международной ситуации.
"Разумеется, сегодня трудно сказать, где и когда контакт между лидерами возможен. К разговору нужно серьезно готовиться, сделать максимум возможного для того, чтобы он был результативен", — добавил он.
По словам Антонова, Россия и США как крупнейшие ядерные державы, постоянные члены СБ ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность, и от уровня их взаимодействия зависят многие вопросы международной повестки дня.
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Политика , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совбез ООН , РИА Новости , США
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