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В МИД прокомментировали ситуацию с генсеком ОДКБ 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Нерешенность вопроса о посте генсека ОДКБ болезненна для организации, но это не влияет на эффективность и боеспособность структуры, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Должность генсека ОДКБ стала вакантной после того, как представитель Армении Юрий Хачатуров был освобожден от нее в 2018 году из-за уголовного преследования у себя на родине. Исполняющим обязанности генсека ОДКБ стал его заместитель Валерий Семериков. Армения настаивает, что руководящий пост должен остаться за представителем Еревана до 2020 года. Между тем, как сообщил ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, на саммите в Астане 8 ноября было решено, что теперь пост генсека ОДКБ должен занять представитель Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. При этом в Ереване сообщили, что визит Зася в Армению не планируется. Сам Зась отметил, что готов в любое удобное для армянского премьера время прибыть в Армению, встретиться с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны. Он выразил надежду на консенсус по вопросу его назначения.
"То, что нам не удается назначить руководителя быстро после того, как был отозван предыдущий представитель Армении, это, наверное, болезненно для Организации", — сказал Панкин. По его мнению, "ситуацию надо было разрешить как можно быстрее".
"Уставными документами подразумевается, что генсек назначается с 1 января какого-то года на три года. Ну, будем смотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Мы не стали бы из этой ситуации делать какие-то далеко идущие выводы… о том, что у одного из членов ОДКБ имеются трения с другими членами организации и нет взаимопонимания", — отметил дипломат.
"Это касается одного сюжета, но это не влияет ни на работоспособность, ни на общую эффективность организации, ни на боеспособность. Пересуды в отношении того, что текущий момент может привести к чему-то негативному, излишни", — добавил Панкин.
По его словам, Россия исходит из того, что ОДКБ — очень важный инструмент поддержания мира и региональной безопасности, "поэтому организация должна функционировать четко".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Политика , Александр Панкин , Юрий Хачатуров , Нурсултан Назарбаев , Александр Лукашенко , МИД , Совет коллективной безопасности , РИА Новости , Армения , Астана , Ереван
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