В Польше хотят пригласить Путина на церемонию в честь годовщины начала ВМВ

МИД Польши даст властям республики рекомендацию пригласить российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, об этом в эфире радиостанции RMF 24 заявил замглавы внешнеполитического ведомства страны Бартош Чихоцкий

"Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит", — ответил Чихоцкий на соответствующий вопрос о том, должна ли Польша пригласить Путина на памятную церемонию.

При этом он отметил, что окончательное решение по списку приглашенных примет президент Польши Анджей Дуда

Памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, проходят на полуострове Вестерплатте возле Гданьска, где 1 сентября 1939 года в 4.45 утра нападением гитлеровской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Утром 17 сентября в Западную Украину и Западную Белоруссию, которые входили в состав Польши, вошла Красная армия.

Вторая мировая война — крупнейшая в истории человечества война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 государств, а также на море. В 1944-1945 годах Красная армия освободила Польшу от немецких оккупантов, потери советских войск в ходе этой операции составили около 600 тысяч человек.

В последние годы отношения между Россией и Польшей переживают не лучший период. Так, Польша выступает против строительства газопровода "Северный поток — 2", кроме того, из Варшавы звучат обвинения в адрес России в связи с расследованием катастрофы Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году. В 2015 году власти Польши не пригласили президента России на юбилей освобождения Освенцима, а президент Коморовский отказался от поездки в Москву на торжества по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников.