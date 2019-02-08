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Генконсульство РФ в Харькове атаковали яйцами и зеленкой 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: кадр видео
Радикалы устроили пикет возле здания генконсульства Российской Федерации в Харькове.
На странице телеканала "UA Харьков" в Facebook сообщается, что участники акции протеста забросали здание яйцами и зеленкой. Также они держали в руках плакаты "Оккупанты, убирайтесь домой!". Как передает ТАСС, свои действия они объяснили тем, что хотели помешать запланированной на 8 февраля встрече с "пророссийскими организациями" города.
В ноябре прошлого года активисты националистических организаций забросали территорию дипмиссии в Харькове файерами, дымовыми шашками, бутылками и яйцами. Это произошло после провокации в Керченском проливе.
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Политика , Украина , Харьков
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