Что ждет россиян? Путин укажет в послании

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «Газета.Ru» выяснила, о чем может рассказать президент и какие эффекты от его речи ждать в этом году.

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в этом году состоится 20 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Один из источников «Газеты.Ru», близкий к процессу подготовки текста послания президента, отметил, что в этом году речь должна пойти о том, как в ходе нового президентского срока будет улучшаться жизнь граждан.

По его словам, предполагается, что в центре обращения будет информация, сколько будет построено детских садов, медицинских центров и другие значимые для общества события. Фактически президент может рассказать об ожидаемых итогах национальных проектов, на которые сейчас возлагаются большие надежды.

Собеседник «Газеты.Ru» признает, что сейчас в обществе существует определенное недовольство граждан своим социально-экономическим положением. По его словам, это произошло из-за того, что в ходе президентской кампании акцент был поставлен на образ будущего и «прорыв», однако пока первое, с чем столкнулись граждане — это изменение пенсионной системы.

Для политика ситуация, когда для принятия необходимых, но тяжелых решений, избранный лидер использует первые годы своего нового срока, нормальна, ведь именно в начале срока его популярность на пределе, отмечает собеседник издания. Теперь гражданам нужно показать, какой будет план по улучшению их жизни в последующие годы, с чем Путин будет завершать свой срок.

Еще один источник, близкий к Кремлю, отмечал, что Путин может ответить на «ожидания народа», который, безусловно, «на кухнях» обсуждает вопросы, связанные со своим благосостоянием, и президент должен объяснить, что и для чего было сделано, а также рассказать, что их ждет впереди. Послание, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru», — это своего рода отчет.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что в обществе на данный момент, действительно, существует негатив. По его словам, в отношениях власти и граждан сейчас самый тяжелый период с начала нулевых. При этом эксперт напоминает, что послание больше ориентировано на элиты, а не обычных россиян.

«Ожидать, что все граждане прильнут к экранам его смотреть, не стоит», — полагает эксперт. По его словам, эффективность послания будет зависеть от того, каким набором действий оно будет сопровождаться. «Значимость слов последние годы снизилась», — уверен он.

«Власть показывает, что у нее есть инициатива, что она готова перехватить повестку, сделать ход», — говорит эксперт. Но при этом напоминает, что у политизированной части общества, как правило, ожидания эффекта от этого мероприятия сильно выше, чем он оказывается на деле.

От обороны — к человеку

Обращение к депутатам и сенаторам является обязанностью главы государства, предусмотренной Конституцией России. При этом его дата и содержание целиком остается на усмотрение президента.

На данном мероприятии присутствуют не только представители российского парламента, но и ряд губернаторов, чиновников и общественных деятелей.

До 2018 года Путин обычно выступал с таким обращением в декабре. Однако впоследствии эту традицию несколько пересмотрели. В календарном 2017 году Госдума Совфед остались вообще без послания, а в 2018 году оно прозвучало в марте. Во многом этом было связано с подготовкой страны к президентским выборам.

Содержание послания может измениться в последний момент. Обычно его составляют ответственные подразделения администрации президента на основе информации различных ведомств. Однако, как не раз писала пресса, Путин самостоятельно вносит в свое выступление какие-либо правки.

В прошлом году послание фактически стало обращением к миру — в нем президент рассказал о новейшем стратегическом вооружении РФ. При этом сам президент отметил, что системы ПРО противника будут просто бессильны против новых видов российского оружия.

Примечательно, что до самого дня послания СМИ писали, что в центре обращения президента в 2018 году будет человек. Однако именно часть, касающаяся новинок российского ОПК и готовившаяся в режиме секретности, наиболее запомнилась наблюдателям.

Фактически тогда одной из центральных тем для журналистов и политического сообщества стали рассуждения о вероятности военного столкновения с западными странами.

Впоследствии Путин еще не раз обращался к теме нового вооружения. В частности, он рассказывал об оружии на форуме ОНФ. «Знаете, это фантастика какая‑то, гиперболоид инженера Гарина», — характеризовал президент новые разработки.

На заседании Валдайского клуба в октябре 2018 года российский лидер ответил на вопрос о возможном противостоянии с нашими оппонентами с использованием ядерного оружия. По словам Путина, наш удар может быть только «ответно-встречным».