Лукашенко отменил визит в Мюнхен из-за Путина

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Лукашенко отказался от участия в Мюнхенской конференции 

Рамблер + ещё 29 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался участвовать в Мюнхенской конференции, поскольку дата проведения мероприятия накладывается на дату встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.
По его словам, в Министерстве иностранных дел готовились к поездке в Германию, но в последний момент «возникли определенные временные накладки».
«В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений», — уточнили в ведомстве.
Это приглашение на Мюнхенскую конференцию стало первым для Александра Лукашенко. Раньше белорусский президент был объявлен персоной «нон-грата» в странах Евросоюза из-за санкций.
Мюнхенская конференция — ежегодное мероприятие, на котором обсуждаются вопросы безопасности. Проводится с 1962 года.
Александр Лукашенко находится в России с рабочим визитом с 12 февраля. На одной из встреч с белорусским президентом Владимир Путин отметил, что «решение серьёзных вопросов не терпит суеты».
Комментарии72
Политика , Видео , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , ЕС , РИА Новости
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