Лукашенко отменил визит в Мюнхен из-за Путина

Лукашенко отказался от участия в Мюнхенской конференции

По его словам, в Министерстве иностранных дел готовились к поездке в Германию, но в последний момент «возникли определенные временные накладки».

«В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений», — уточнили в ведомстве.

Это приглашение на Мюнхенскую конференцию стало первым для Александра Лукашенко. Раньше белорусский президент был объявлен персоной «нон-грата» в странах Евросоюза из-за санкций.

Мюнхенская конференция — ежегодное мероприятие, на котором обсуждаются вопросы безопасности. Проводится с 1962 года.

Александр Лукашенко находится в России с рабочим визитом с 12 февраля. На одной из встреч с белорусским президентом Владимир Путин отметил, что «решение серьёзных вопросов не терпит суеты».