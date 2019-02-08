Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров и глава МИД Таиланда подводят итоги переговоров 

RT на русском 39 минут назад
В пятницу, 8 февраля, в Москве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Таиланда Дона Праматвиная. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух государств, а также региональную и международную повестку.
RT на русском: последние новости
Корабли ЧФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы Россия подаст заявку на членство в СПЧ ООН на 2021-2023 годы Ирине Муравьёвой — 70
Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , Москва , Таиланд
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США В мире
Киркоров оценил шансы Лазарева на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Мужчина рухнул в канализацию из-за смартфона
Общество Гаджеты
Пока вы спали: ЦБ «прорвет» блокаду Крыма
Общество
Лавров и глава МИД Таиланда подводят итоги переговоров
Политика
«Такого не было с войны»: Макрон обидел союзников
В мире Европа
«Пьет в компании кошек»: как опустилась бывшая жена Ефремова
Шоу-бизнес Статьи
«Постреляли, в машины закинули и уехали»
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение