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Лавров и глава МИД Таиланда подводят итоги переговоров
RT на русском
39 минут назад
Комментарии
В пятницу, 8 февраля, в
Москве
состоялись переговоры главы
МИД России
Сергея Лаврова
и министра иностранных дел Таиланда Дона Праматвиная. Стороны обсудили развитие сотрудничества двух государств, а также региональную и международную повестку.
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