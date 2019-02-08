Кремль сделал заявление о послании Путина

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в среду, 20 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Место, где пройдет мероприятие, Песков пообещал уточнить позже.

В прошлом году Путин выступал перед Федеральным собранием 1 марта. Мероприятие продлилось почти два часа вместо 40 запланированных минут.

В рамках послания президент показал видео полета крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и рассказал об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Песков не смог уточнить, будет ли в новом послании подобный «интерактив» — вставки с видео и графикой.

Также он не стал уточнять, что станет основной темой послания — внутренняя или внешняя политика.