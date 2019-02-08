В Госдуме назвали смерть Юрского тяжёлой утратой

«Это, безусловно, очень тяжёлая утрата…», — сказал Шолохов.

Он отметил актёрские способности Юрского по фильмам «12 стульев» и «Любовь и голуби».

«Это такие образы, которые просто прожиты актёром, а не сыграны. Это потому так достоверно, потому что школа, которая учила войти в образ, которая заставляла жить в нём. И это сильно отличается от многих современных вариантов, когда актёры, торопясь за нашей жизнью, сегодня на съёмках играют одного героя, завтра — другого. И, к сожалению, качество от этого действительно страдает. Мне очень жаль. Я на самом деле очень люблю те образы, о которых я сказал, и многие другие», — пояснил депутат.

Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет скончался Сергей Юрский — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.