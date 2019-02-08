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В Госдуме назвали смерть Юрского тяжёлой утратой 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста РСФСР Сергея Юрского.
«Это, безусловно, очень тяжёлая утрата…», — сказал Шолохов.
Он отметил актёрские способности Юрского по фильмам «12 стульев» и «Любовь и голуби».
«Это такие образы, которые просто прожиты актёром, а не сыграны. Это потому так достоверно, потому что школа, которая учила войти в образ, которая заставляла жить в нём. И это сильно отличается от многих современных вариантов, когда актёры, торопясь за нашей жизнью, сегодня на съёмках играют одного героя, завтра — другого. И, к сожалению, качество от этого действительно страдает. Мне очень жаль. Я на самом деле очень люблю те образы, о которых я сказал, и многие другие», — пояснил депутат.
Ранее стало известно, что в возрасте 83 лет скончался Сергей Юрский — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.
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Политика , Александр Шолохов , Сергей Юрский , Госдума
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