В Москве оценили назначение нового главы политофиса Талибана, заявили в МИД

"Мы положительно оцениваем назначение нового главы политофиса, с той точки зрения, что назначается на этот пост один из заместителей лидера движения талибов муллы Хайбатуллы (Ахундзада)", — сказал Кабулов.

"Важность заключается в том, что, как сообщают, он получает полномочия от высшего талибского руководства принимать решения на месте. Это важно, потому что все предыдущие переговорные команды талибов излагали точку зрения и инструкции своего руководства, а, как они говорят, новый глава офиса будет иметь право принимать решения. Это в известной степени ускоряет процесс переговоров", — добавил дипломат.

Ранее телеканал Tolo news сообщал, что главой политического офиса "Талибана" в Катаре назначен один из основателей радикального движения Абдул Гани Барадар, недавно освобожденный из пакистанской тюрьмы. В заявлении талибов, на которое ссылается телеканал, говорится, что назначение призвано укрепить ход переговоров с представителями США.

Барадар был задержан в феврале 2010 года в результате совместной операции спецслужб Пакистана и США в Карачи. До недавнего времени он отбывал тюремное заключение в Исламабаде, а осенью 2018 года был вновь доставлен в Карачи, где ему дали возможность повидаться с родными и близкими. Освобождение муллы Барадара состоялось при содействии властей Катара, оно последовало за визитом их делегации высокого уровня в Исламабад, где прошли переговоры по перспективам мирного урегулирования в Афганистане. Барадар — самый высокопоставленный из освобожденных заключенных-талибов.