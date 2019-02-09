Владимир Путин, президент России, может совершить поездку в Италию по приглашению руководства станы. Об этом сообщил российский посол в Риме Сергей Разов.
«Соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке», — процитировало РИА «Новости» российского дипломата.
Сергей Разов считает, что визит российского президента одним из главных событий в развитии отношений между двумя странами, дополняет RT.
Политолог Марк Бернардини заявил в беседе с НСН, что Италия не желает, чтобы Венесуэла повторила судьбу Ливии.